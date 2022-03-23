Дюрант — о Леброне: забавно, как непринуждённо этот засранец выглядит в свои 48 лет

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант иронично высказался о трипл-дабле лидера «Лос-Анджелес Лейкерс», который он оформил в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Кливленд Кавальерс».



«Лёгкая работа. Забавно, как непринуждённо этот засранец выглядит в свои 48 лет», — написал Дюрант в социальных сетях.



Напомним, в выездном матче с «Кливленд Кавальерс» «Лейкерс» добыли победы со счётом 131:120. Самый значительный вклад в победу «Лос-Анджелеса» внесли Леброн — 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач.



Следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт с «Филадельфией Сиксерс». Встреча состоится 24 марта. Начало — в 05:00 мск.

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