Стив Керр прокомментировал поражение «Уорриорз» в матче с аутсайдером НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом с «Орландо Мэджик» (90:94).



«Нам нужно внимательно посмотреть на наш состав. Это похоже на эффект домино. Ведь было заметно, как я искал варианты усиления. Тем не менее я был действительно разочарован нашей игрой в четвёртой четверти. В этом игровом отрезке мы вообще ничего не показали», — приводит слова Керра ESPN US.



«Голден Стэйт» занимает третью позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 47 побед в 72 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022. «Орландо» после 73 встреч занимает предпоследнее, 14-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.

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