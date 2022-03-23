В ЦСКА отреагировали на решение Евролиги дисквалифицировать все российские клубы

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение Евролиги отстранить российские клубы от участия в текущем сезоне и аннулировать их результаты.



«Тут нет никаких новостей — это ожидаемое решение и не сюрприз ни для кого. По факту это решение состоялось три недели назад, когда нас отстранили — тогда временно, а сейчас на постоянной основе. Никакой драмы нет — случилось то, что случилось, как и все предполагали.

Это ни для кого не сюрприз: мы давно поняли, что продолжим выступление в Единой лиге ВТБ, и команда готовится согласно графику этого турнира», — приводит слова Ватутина ТАСС.



О решении Евролиги отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа стало известно вчера, 22 марта. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.

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