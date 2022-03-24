«Лейкерс» без Леброна дома уступили «Филадельфии». У Эмбиида – 30 очков и 10 подборов

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:121.
Наиболее значимый вклад в победу «Филадельфии» внёс центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 3 передач. Лучшим в составе «Лейкерс» стал центровой Дуайт Ховард – 24 очка, 8 подборов и 1 передача.
Напомним, из-за травмы колена матч пропускал звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
В текущем сезоне, «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-42) занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Филадельфия Сиксерс» (45-27) – 3-я на Востоке.
В параллельных матчах «Миннесота Тимбервулвз» дома уступила «Финикс Санз» (116:125), «Оклахома-Сити Тандер» прервала 10-матчевую серию поражений и разобралась с «Орландо Мэджик» (118:102), «Даллас Маверикс» крупно обыграл «Хьюстон Рокетс» (120:91), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (96:133).
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