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«Лейкерс» без Леброна дома уступили «Филадельфии». У Эмбиида – 30 очков и 10 подборов

«Лейкерс» без Леброна дома уступили «Филадельфии». У Эмбиида – 30 очков и 10 подборов
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:121.

Наиболее значимый вклад в победу «Филадельфии» внёс центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 3 передач. Лучшим в составе «Лейкерс» стал центровой Дуайт Ховард – 24 очка, 8 подборов и 1 передача.

Напомним, из-за травмы колена матч пропускал звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

В текущем сезоне, «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-42) занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Филадельфия Сиксерс» (45-27) – 3-я на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 126
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэстбрук - 24, Ховард - 24, Монк - 23, Энтони - 20, Джонсон - 13, Габриэль - 8, Огастин - 5, Ривз - 4, Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Джеймс, Джонс, Дэвис, Нанн, Хортон-Такер, Эллингтон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Харден - 24, Макси - 21, Харрис - 20, Джордан - 9, Ньянг - 9, Коркмаз - 6, Тибулл - 4, Милтон - 3, Powell, Браун, Бэсси, Грин, Джо, Миллсэп, Рид, Спрингер

В параллельных матчах «Миннесота Тимбервулвз» дома уступила «Финикс Санз» (116:125), «Оклахома-Сити Тандер» прервала 10-матчевую серию поражений и разобралась с «Орландо Мэджик» (118:102), «Даллас Маверикс» крупно обыграл «Хьюстон Рокетс» (120:91), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (96:133).

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 125
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 19, Бисли - 15, Ноуэлл - 15, Таунс - 15, Вандербилт - 12, Принс - 10, Рид - 10, Беверли - 9, Расселл - 6, Маклафлин - 4, Больмаро - 1, Лейман, Макдэниелс, Найт, Окоги, Райт
Финикс Санз: Эйтон - 35, Букер - 28, Шамет - 19, Бриджес - 16, Пэйн - 13, Краудер - 5, Крэйг - 5, Макги - 2, Холидей - 2, Lundberg, Бийомбо, Джонсон, Камински, Пол, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 102
Орландо Мэджик
Орландо
Оклахома-Сити Тандер: Маледон - 25, Манн - 21, Роби - 21, Крейчи - 12, Базли - 10, Sarr - 8, Уиггинс - 8, Waters III - 7, Покушевски - 6, Гидди, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Мускала, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
Орландо Мэджик: Океке - 19, Энтони - 17, Вагнер - 15, Хэмптон - 14, Вагнер - 13, Бамба - 11, Скофилд - 6, Даутин - 4, Браздейкис - 3, Айзек, Бол, Картер, Лопес, Росс, Саггс, Фульц, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 91
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Брансон - 28, Динвидди - 26, Финни-Смит - 14, Нтиликина - 13, Пауэлл - 13, Клебер - 6, Баллок - 5, Wright - 3, Грин - 2, Браун, Бёрк, Дав. Бертанс, Дончич, Крисс, Марьянович, Пинсон, Хардуэй-младший
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 14, Тэйт - 13, Вуд - 12, Кристофер - 11, Портер - 11, Шрёдер - 11, Грин - 8, Фернанду - 4, Мартин - 3, Гордон - 2, Мэтьюз - 2, Queen, Гаруба, Лэмб, Нваба, Никс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
96 : 133
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Маклемор - 23, Ойбанкс - 20, Уотфорд - 10, Хьюз - 10, Данн - 9, Джонсон - 8, Williams - 7, Браун - 7, Эллеби - 2, Блевинс, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Харт
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 28, Джонсон - 26, Васселл - 16, Пёлтль - 16, Ричардсон - 15, Коллинс - 8, Примо - 8, Бэйтс-Диоп - 6, Уискэмп - 6, Джонс - 2, Ландейл - 2, Stewart Jr., Вудард, Кейкок, Лэнгфорд, Макдермотт, Уокер
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