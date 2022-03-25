Джей Уильямс: «Пеликанс» могут обыграть «Лейкерс» даже без Зайона Уильямсона
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Бывший игрок НБА Джей Уильямс выразил мнение, что «Нью-Орлеан Пеликанс» сможет победить «Лос-Анджелес Лейкерс» в турнире плей-ин даже без своего звёздного форварда Зайона Уильямсона.
«Я и сейчас считаю, что «Пеликанс» могли бы обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс» даже без Зайона Уильямсона. Да, это моя точка зрения», — сказал Уильямс в интервью для Get Up.
Ранее стало известно, что Уильямсон приступил к индивидуальным тренировкам. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зайон ещё не участвовал ни в одном матче. Игрок, напомним, получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».
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