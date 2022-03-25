Американец Джерон Джонсон стал игроком УНИКСа. Об этом сообщила пресс-служба казанской команды.
В УНИКС Джонсон перешёл из саратовского «Автодора».
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Джерон в составе «Автодора» принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 15,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.
В 12 матчах Кубка ФИБА-Европа средняя статистика Джонсона составила 14,2 очка, 3,7 подбора и 3,6 передачи.
Джерон — участник Матча всех звёзд и конкурса слэм-данк Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022.
Ранее о решении Евролиги отстранить российские клубы от участия в текущем сезоне и аннулировать их результаты высказался президент УНИКСа Евгений Богачёв.
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