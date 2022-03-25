«Я не в восторге». Владимир Гомельский — о новом легионере УНИКСа

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о новичке УНИКСа, хорватском форварде Желько Шакиче.

«Я не в восторге от игры мощного форварда Шакича. Очень стабильный бросок со средней и дальней дистанций. Хорошая передача в центр. Но медленный, не любит контакта, в защите часто и неоправданно фолит. Думаю, что может быть заменой Воронцевичу по позиции на два коротких отрезка», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Шакич перешёл в УНИКС из «Автодора», где в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ он провёл 14 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, 4,8 подбора, 2,2 передачи, 0,6 перехвата.



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