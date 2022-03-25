В Госдепе США сделали заявление о задержанной в Москве американке Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в Москве по делу о контрабанде наркотиков, находится в «хорошем состоянии». Об этом рассказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы смогли проверить её состояние и в дальнейшем будем продолжать очень тесно сотрудничать с её командой юристов, чтобы знать, что с ней обращаются справедливо. Наш сотрудник обнаружил, что Бритни находится в хорошем состоянии. Мы, со своей стороны, будем продолжать делать всё возможное, чтобы она получала к себе справедливое отношение», — приводит слова Прайса CNN.
Напомним, Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.
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