Джеймс Харден считает, что Эмбиид заслуживает награды MVP
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден считает, что его партнёр по команде Джоэл Эмбиид заслуживает звания самого ценного игрока сезона в НБА.
«Он заслуживает награды MVP. Я здесь всего несколько недель, но уже вижу его образ мышления. Он хочет побеждать в каждом матче. Некоторым парням нужны только цифры, но ему нужно и то, и другое. У него менталитет победителя. Думаю, что он подготовился, к тому, что этот сезон станет одним из лучших в его карьере», – цитирует Хардена ESPN.
В текущем сезоне Эмбиид занимает второе место по числу в среднем набранных очков (29.8). Камерунский центровой уступает только Леброну Джеймсу (30.0) из «Лос-Анджелес Лейкерс».
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