«Один из самых важных матчей сезона». Велимир Перасович — о предстоящей встрече УНИКСа

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий относительно предстоящего матча своей команды с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится завтра, 27 марта. Начало — в 13:00 мск.

«Впереди один из самых важных матчей сезона. Если мы победим, то у нас будут хорошие шансы завершить регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на первом месте. Мы весь сезон усердно работали ради этой возможности. Для достижения нашей цели нам осталось провести всего три игры против сильных соперников», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Ранее о новичке УНИКСа Желько Шакиче мнением поделился известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский.



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