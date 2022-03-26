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Владимир Гомельский назвал наиболее вероятного претендента на победу в НБА этого сезона

Владимир Гомельский назвал наиболее вероятного претендента на победу в НБА этого сезона
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил шансы «Финикс Санз» завоевать чемпионство по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Гомельского, шансы «Финикса» на это составляют 55%.

«Финикс» выиграл регулярный чемпионат и обеспечил себе преимущество своего поля во всех раундах плей-офф, включая финал. Но гарантировать победу не может никто. Хотя мне нравится, как играет «Финикс» в сезоне, как руководит командой тренер, как ассистирует партнёрам Крис Пол и т.д. Считаю, что у «Финикса» 55 процентов вероятности завоевать титул», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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