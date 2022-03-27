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Болельщиков эвакуировали во время матча НБА из-за возгорания на арене

Болельщиков эвакуировали во время матча НБА из-за возгорания на арене
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Во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого встречались «Торонто Рэпторс» и «Индиана Пэйсерс» случилось возгорание. Об этом сообщает AP News.

Инцидент произошёл во время стартового игрового отрезка матча, когда загорелся один из динамиков, закреплённых под потолком. В результате пришлось эвакуировать болельщиков, которые располагались на двух ближайших к нему секторах. К большому перерыву арену покинули все зрители.

Матч прервался и возобновился после того, как была ликвидирована причина возгорания. Встреча в итоге завершилась со счётом 131:91 в пользу баскетболистов «Торонто».

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