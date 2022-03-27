Болельщиков эвакуировали во время матча НБА из-за возгорания на арене
Поделиться
Во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого встречались «Торонто Рэпторс» и «Индиана Пэйсерс» случилось возгорание. Об этом сообщает AP News.
Инцидент произошёл во время стартового игрового отрезка матча, когда загорелся один из динамиков, закреплённых под потолком. В результате пришлось эвакуировать болельщиков, которые располагались на двух ближайших к нему секторах. К большому перерыву арену покинули все зрители.
Матч прервался и возобновился после того, как была ликвидирована причина возгорания. Встреча в итоге завершилась со счётом 131:91 в пользу баскетболистов «Торонто».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 27 марта 2022
-
10:12
-
09:47
-
06:05
-
00:45
- 26 марта 2022
-
22:58
-
21:54
-
19:46
-
18:43
-
17:42
-
16:26
-
15:01
-
14:02
-
12:55
-
12:12
-
11:25
-
10:11
-
09:38
-
08:10
-
06:20
-
05:27
-
03:33
-
00:56
-
00:02
- 25 марта 2022
-
22:48
-
22:03
-
20:41
-
18:53
-
17:46
-
16:49
-
15:39
-
14:21
-
13:33
-
12:46
-
11:59
-
11:38
Партнерский контент