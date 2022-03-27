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«Выполнение этого – залог успеха». В «Локомотиве-Кубань» высказались о матче с УНИКСом

«Выполнение этого – залог успеха». В «Локомотиве-Кубань» высказались о матче с УНИКСом
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович дал комментарий о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом УНИКС.

«В первую очередь, УНИКС — это коллектив, собранный из квалифицированных игроков, за плечами которых выступление в Евролиге. Нас ждёт физически очень жёсткая и плотная игра, будет много борьбы. У казанцев хорошо организовано нападение, много комбинаций под конкретных игроков, которые помогают этим исполнителям раскрывать свой потенциал в полной мере.

Наша задача — нейтрализовать атакующие возможности соперников, навязать борьбу на щитах. Игроки УНИКСа набирают много очков за счёт подборов в нападении. А самим нам в атаке нужно сохранить концентрацию и не допускать ошибок, хорошо двигать мяч. Выполнение этих установок – залог успеха», — приводит слова Максимовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Встреча команд состоится сегодня, 27 марта. Начало — в 13:00 мск.

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