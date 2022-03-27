Стив Нэш высказался о перспективах Кайри Ирвинга остаться в «Бруклине»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш поделился мыслями о перспективах разыгрывающего Кайри Ирвинга остаться в команде в следующем сезоне.
«Я думаю, на самом деле мы все уверены, что Кайри останется с нами. Но этот вопрос ещё будет решать во фронт-офисе», — приводит слова Нэша официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Ранее стало известно, что Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах «Бруклина». Это стало возможным после отмены мандата для непривитых спортсменов и артистов, о чём объявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.
Напомним, Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие.
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