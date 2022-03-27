Перасович отреагировал на поражение УНИКСа в овертайме в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (94:101 ОТ).
«Поздравляю соперника с победой в этой непростой встрече. Во второй половине матча они были лучше нас на подборе и заслуженно одержали победу. Что касается нашей команды, то у нас, можно сказать, новый коллектив и мы строим команду заново. Времени до плей-офф достаточно. Нужно провести его максимально продуктивно и быть готовыми к решающим матчам сезона», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
«Сегодня была очень непростая игра. В четвёртой четверти мы сумели отыграть большое отставание, перевели игру в овертайм, боролись до последних секунд, но, к сожалению, не смогли победить», — добавил защитник казанской команды Вячеслав Зайцев.
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