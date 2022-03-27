Максимович рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ
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И. о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович дал комментарий по поводу победы своей команды в матче с УНИКСом в Единой лиге ВТБ (101:94 ОТ).
«Нам удалось выполнить главный план — мы выиграли подборы, что было очень важно в сегодняшнем матче. Атмосфера благодаря поддержке трибун была особая, и это очень помогло. Что касается вклада в общий успех нашей молодёжи, то это закономерный итог работы клуба, тренеров. С ребятами много работают, помогают их таланту раскрываться. Они отдают себя без остатка на тренировках и в матчах. Результат ожидаем. Рассчитываем, что они смогут постоянно приносить результат и вносить свой вклад в общий успех», — приводит слова Максимовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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