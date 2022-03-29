Леброн вероятнее всего пропустит игру с «Далласом»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает восстановление от травмы. В понедельник он пропустил тренировку команды.
37-летний форвард получил растяжение связок левого голеностопа в игре с «Нью-Орлеан Пеликнас» 27 марта(по Central Daylight Time). В первой четверти игры он наступил на ногу Джексона Хэйса и сразу подвергся вниманию врачей. После обследования он вернулся на паркет и продолжил играть через боль до конца игры. Леброн набрал 39 очков по итогам встречи, но этого оказалось недостаточно для победы. «Лейкерс» проиграли 108:116.
Следующая игра пройдёт сегодня, 29 марта(по мск 30 марта 02:30). Соперником «Лейкерс» станет «Даллас Маверикс». На данный момент команда из «Лос Анджелеса располагается на 10 строчке в Западной конференции.
- 29 марта 2022
-
08:07
-
07:43
-
05:44
-
05:27
-
04:55
-
00:49
- 28 марта 2022
-
23:59
-
22:45
-
21:06
-
20:41
-
20:06
-
18:53
-
18:01
-
16:16
-
15:02
-
13:52
-
12:57
-
11:55
-
10:55
-
09:44
-
05:29
-
04:32
-
03:39
-
00:56
- 27 марта 2022
-
22:59
-
21:58
-
20:52
-
20:14
-
19:00
-
17:56
-
16:52
-
16:03
-
15:23
-
14:37
-
13:39