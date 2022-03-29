Леброн вероятнее всего пропустит игру с «Далласом»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает восстановление от травмы. В понедельник он пропустил тренировку команды.

37-летний форвард получил растяжение связок левого голеностопа в игре с «Нью-Орлеан Пеликнас» 27 марта(по Central Daylight Time). В первой четверти игры он наступил на ногу Джексона Хэйса и сразу подвергся вниманию врачей. После обследования он вернулся на паркет и продолжил играть через боль до конца игры. Леброн набрал 39 очков по итогам встречи, но этого оказалось недостаточно для победы. «Лейкерс» проиграли 108:116.

Следующая игра пройдёт сегодня, 29 марта(по мск 30 марта 02:30). Соперником «Лейкерс» станет «Даллас Маверикс». На данный момент команда из «Лос Анджелеса располагается на 10 строчке в Западной конференции.