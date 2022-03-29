«Оклахома» одолела «Портленд» в овертайме, одержав все победы в очных встречах в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» на стадионе «Мода-центр» принимал «Оклахому-Сити Тандер». В основное время команды сыграли вничью 115:115.

Победитель определился в ходе овертайма. «Оклахома-Сити» одержала победу со счётом 134:131. Значительный вклад в победу внёс американский центровой Исайя Роби, он набрал 30 очков. У хозяев самым результативным стал защитник Бен Маклемор, на его счету 28 баллов.

Примечательно, что «Оклахома-Сити» победила «Портленд» во всех очных встречах этого сезона. Ранее они встречались первого февраля(98:91) и пятого февраля(96:93). Гости располагаются на 14 строчке в Западной конференции, «Потрленд» на 12.