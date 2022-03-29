«Оклахома» одолела «Портленд» в овертайме, одержав все победы в очных встречах в сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» на стадионе «Мода-центр» принимал «Оклахому-Сити Тандер». В основное время команды сыграли вничью 115:115.
Победитель определился в ходе овертайма. «Оклахома-Сити» одержала победу со счётом 134:131. Значительный вклад в победу внёс американский центровой Исайя Роби, он набрал 30 очков. У хозяев самым результативным стал защитник Бен Маклемор, на его счету 28 баллов.
Примечательно, что «Оклахома-Сити» победила «Портленд» во всех очных встречах этого сезона. Ранее они встречались первого февраля(98:91) и пятого февраля(96:93). Гости располагаются на 14 строчке в Западной конференции, «Потрленд» на 12.
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НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
131 : 134
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Маклемор - 28, Ойбанкс - 27, Williams - 25, Джонсон - 17, Блевинс - 10, Данн - 10, Эллеби - 9, Хьюз - 5, Бледсо, Браун, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уотфорд, Харт
Оклахома-Сити Тандер: Роби - 30, Уиггинс - 28, Маледон - 23, Sarr - 12, Waters III - 12, Крейчи - 12, Покушевски - 11, Робинсон-Эрл - 6, Базли, Гидди, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Манн, Мускала, Уильямс, Фэйворс
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