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Главный тренер «НН» рассказал, почему команда не может прервать затяжную серию поражений

Главный тренер «НН» рассказал, почему команда не может прервать затяжную серию поражений
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал причины затяжной серии поражений своей команды.

Поражение от ЦСКА (72:80) стало для «Нижнего» шестым подряд в Единой лиге ВТБ. Последний раз черно-белые побеждали в декабре 2021, когда выиграли у «Локомотива-Кубани» в овертайме.

«С 7 декабря по 7 февраля мы не играли 5 на 5. Мы тренируем стритбол. Чтобы быть готовым к таким соперникам (как ЦСКА) — нам нужно время. Но достаточно ли этого времени, чтобы остаться в зоне плей-офф? Посмотрим, но, кажется, будет очень трудно.

Давит ли безвыигрышная серия на меня? Нет. Можешь тренироваться 3 на 3, 4 на 4, а играть потом 5 на 5 очень сложно. При этом, знаете, к нам вернулся Хвостов после огромной паузы. Бабурин не играл с начала сезона. Чадов последние пять месяцев практически не тренируется — только лечится. Он потихонечку выходит, но, к сожалению, функциональной готовности не достаточно. Это не только против ЦСКА, против любой команды сказывается. Нужно время. И потом опять, если выпадает кто-то из ротации, то это снова ломает тренировочный процесс», — сказал Лукич в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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