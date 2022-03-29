Агент Тимофея Мозгова объяснил отъезд россиянина в США

Агент Тимофея Мозгова Станислав Рыжов прокомментировал ситуацию с отъездом своего клиента в США. Напомним, чемпион НБА 2016 года в нынешнем сезоне выступал в Суперлиге-1 за московскую «Руну».



«Возникла семейная ситуация, из-за которой действительно пришлось уехать. Мы не можем ее комментировать, некорректно с нашей стороны учитывая возраст маленьких детей, надеемся, что все будет хорошо и Мозгов вскоре вернется», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Напомним, Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 2010 года, а в 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавальерс». В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками». Из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2021/2022 подмосковный клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ, и многие игроки покинули команду, став свободными агентами. Среди них был и Тимофей.



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