«Есть большие шансы попробовать себя в НБА». Владимир Гомельский — об игроке ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о центровом ЦСКА Николе Милутинове.



«Мне очень нравится игра Милутинова. С моей точки зрения, Никола является самым перспективным центровым в Европе. Уверен, что он ещё будет прибавлять в игре во всех аспектах. Что касается его будущей карьеры, то он сам должен решать (вместе со своим агентом), чего он хочет добиться. Думаю, что есть и большие шансы попробовать себя в НБА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Милутинов принял участие в 12 матчах, в которых набирал в среднем 12,8 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал одну результативную передачу.



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