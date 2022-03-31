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«Шарлотт» прервал победную серию «Нью-Йорк Никс». «Майами» выиграл у «Бостона»

«Шарлотт» прервал победную серию «Нью-Йорк Никс». «Майами» выиграл у «Бостона»
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В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» играл дома с «Шарлотт Хорнетс». Победу одержали хозяева со счётом 125:114.

Наибольший вклад в победу внёс лёгкиё форвад «Хорнетс» Майлс Бриджес, в его активе 31 очко, 6 подборов и 3 передачи. У «Никс» больше всех баллов набрал французский защитник Эван Фурье — 30. Примечательно, что «Хорнетс» удалось прервать победную серию хозяев, которая составляла четыре игры.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» играл дома с «Майами Хит». Команда из Майами одержала победу со счётом 106:98

Больше всех очков у гостей заработал лёгкий форвард Джимми Батлер — 24. У «Селтикс» самым результативным стал Джейлен Браун, он набрал 28 баллов и сделал дабл-дабл благодаря десяти подборам.

Ещё в одной встрече «Торонто Рэпторс» играл дома с «Миннесота Тимбервулвз». Победу одержали хозяева 125:102. Для них она стала четвёртая кряду.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 125
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Фурнье - 30, Барретт - 25, Рэндл - 21, Куикли - 16, Бёркс - 12, Робинсон - 6, Топпин - 4, Hunt, Арчидиаконоу, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Симс, Уокер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 31, Убре - 21, Болл - 20, Розир - 15, Вашингтон - 11, Мартин - 8, Харрелл - 8, Пламли - 6, Макдэниелс - 3, Томас - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Тор, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
98 : 106
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 23, Тайс - 15, Смарт - 10, Уайт - 9, Хорфорд - 6, Уильямс - 4, Притчард - 3, Ryan, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Томас, Уильямс, Фиттс, Хозер
Майами Хит: Батлер - 24, Лоури - 23, Адебайо - 17, Страс - 14, Хироу - 12, Дедмон - 9, Робинсон - 5, Такер - 2, Smart, Винсент, Мартин, Моррис, Мюлдер, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 29, Ануноби - 22, Барнс - 17, Ачиува - 13, Ванвлит - 12, Сиакам - 12, Янг - 10, Буше - 6, Бэнтон - 4, Берч, Бонга, Брукс, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Таунс - 16, Расселл - 13, Беверли - 10, Вандербилт - 10, Рид - 9, Лейман - 6, Маклафлин - 5, Принс - 5, Ноуэлл - 4, Бисли, Больмаро, Макдэниелс, Найт, Окоги, Райт
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