«Шарлотт» прервал победную серию «Нью-Йорк Никс». «Майами» выиграл у «Бостона»

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» играл дома с «Шарлотт Хорнетс». Победу одержали хозяева со счётом 125:114.

Наибольший вклад в победу внёс лёгкиё форвад «Хорнетс» Майлс Бриджес, в его активе 31 очко, 6 подборов и 3 передачи. У «Никс» больше всех баллов набрал французский защитник Эван Фурье — 30. Примечательно, что «Хорнетс» удалось прервать победную серию хозяев, которая составляла четыре игры.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» играл дома с «Майами Хит». Команда из Майами одержала победу со счётом 106:98

Больше всех очков у гостей заработал лёгкий форвард Джимми Батлер — 24. У «Селтикс» самым результативным стал Джейлен Браун, он набрал 28 баллов и сделал дабл-дабл благодаря десяти подборам.

Ещё в одной встрече «Торонто Рэпторс» играл дома с «Миннесота Тимбервулвз». Победу одержали хозяева 125:102. Для них она стала четвёртая кряду.