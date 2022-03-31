«Даллас» третий сезон подряд вышел в плей-офф НБА

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 120:112.

Таким образом, команда из Далласа третий сезон подряд вышла в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. На данный момент «Маверикс» занимают четвёртое место в Западной конференции.

Примечательно, что текущий сезон является 75-м в истории НБА. Матчи плей-офф начнутся 16 апреля и будут продолжаться до середины июня. В них примут участие 16 лучших команд лиги – по восемь от Западной и Восточной конференции. Победитель каждой пары будет определяться в серии из семи матчей (до четырёх побед).

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