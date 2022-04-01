«Бостон Селтикс» сыграет в плей-офф 8 год подряд

«Кливленд Кавальерс" проиграл «Атланте Хоукс» со счётом 131:107. Таким образом, «Бостон Селтикс» досрочно вышел в плей-офф НБА.

Для команды из Бостона этот розыгрыш станет восьмым кряду. Последний раз им не удалось выйти из группового этапа в 2014 году. На данный момент «Селтикс» занимает третье место в Восточной конференции с результатом 47-30.

Примечательно, что текущий сезон является 75-м в истории НБА. Матчи плей-офф начнутся 16 апреля и будут продолжаться до середины июня. В них примут участие 16 лучших команд лиги – по восемь от Западной и Восточной конференции. Победитель каждой пары будет определяться в серии из семи матчей (до четырёх побед).

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