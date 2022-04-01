«Бостон Селтикс» сыграет в плей-офф 8 год подряд
Поделиться
«Кливленд Кавальерс" проиграл «Атланте Хоукс» со счётом 131:107. Таким образом, «Бостон Селтикс» досрочно вышел в плей-офф НБА.
Для команды из Бостона этот розыгрыш станет восьмым кряду. Последний раз им не удалось выйти из группового этапа в 2014 году. На данный момент «Селтикс» занимает третье место в Восточной конференции с результатом 47-30.
Примечательно, что текущий сезон является 75-м в истории НБА. Матчи плей-офф начнутся 16 апреля и будут продолжаться до середины июня. В них примут участие 16 лучших команд лиги – по восемь от Западной и Восточной конференции. Победитель каждой пары будет определяться в серии из семи матчей (до четырёх побед).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
08:54
-
08:37
-
06:03
-
05:40
-
00:59
- 31 марта 2022
-
23:56
-
22:57
-
21:26
-
21:15
-
20:29
-
19:26
-
18:50
-
18:01
-
16:28
-
15:22
-
14:34
-
13:03
-
12:58
-
11:59
-
09:35
-
08:59
-
07:55
-
06:29
-
05:30
-
04:31
-
02:32
-
00:53
-
00:01
- 30 марта 2022
-
22:52
-
22:00
-
20:48
-
19:43
-
18:30
-
17:29
-
16:50
Партнерский контент