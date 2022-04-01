Гомельский высказал мнение о новичке ЦСКА Юнасе Йеребко

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил новичка ЦСКА, шведского форварда Юнаса Йеребко.



«Очень трудоспособный и хорошо оснащённый технически мощный форвард. Сильные стороны — борьба за отскоки, надёжная игра в личной защите, игровая дисциплина и стабильный средний бросок. Слабые стороны — подстраховка и передача в центр», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее Йеребко выступал за «Химки», контракт с которыми он расторг в январе этого года. В сезоне-2020/2021 Юнас провёл 9 матчей в Единой лиге ВТБ, где в среднем набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2 передачи за игру. Шведский баскетболист выступал в «Химках» с августа 2019 года, и это был его первый клуб в Европе после возвращения из НБА.



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