Стало известно, в каком случае травмированный Леброн сыграет в следующем матче «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может сыграть в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс», в случае если не почувствует дискомфорта в связи с травмой лодыжки на предматчевых тестах. Об этом в своём «твиттере» рассказал известный инсайдер Марк Штейн.



Леброн получил растяжение связок левого голеностопа в матче с «Пеликанс», который состоялся 28 марта мск. В первой четверти Джеймс наступил на ногу Джексона Хэйса и сразу был осмотрен врачами.



Следующий матч «Лейкерс» и «Пеликанс» состоится 2 апреля. Начало встречи запланировано на 05:30 по московскому времени.



В нынешнем сезона НБА Леброн принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 30,1 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,3 передачи.