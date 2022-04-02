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Бэйлесс: случившееся с «Лейкерс» в этом сезоне запятнало наследие Леброна. Ужас для Короля

Бэйлесс: случившееся с «Лейкерс» в этом сезоне запятнало наследие Леброна. Ужас для Короля
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» и лидера команды Леброна Джеймса за выступление в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не собираюсь понижать Леброна в моём списке. Он по-прежнему занимает девятое место. Но вот что я скажу: то, что случилось с «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне, сильно запятнало наследие Леброна. Напомню, «Лейкерс» считались фаворитами сезона, а теперь они даже не могут попасть в плей-ин. Они собираются закончить чемпионат с разницей «-18» по победам и поражениям. Какой же это ужас для Короля», — сказал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

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