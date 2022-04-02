Бэйлесс: случившееся с «Лейкерс» в этом сезоне запятнало наследие Леброна. Ужас для Короля
Поделиться
Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» и лидера команды Леброна Джеймса за выступление в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я не собираюсь понижать Леброна в моём списке. Он по-прежнему занимает девятое место. Но вот что я скажу: то, что случилось с «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне, сильно запятнало наследие Леброна. Напомню, «Лейкерс» считались фаворитами сезона, а теперь они даже не могут попасть в плей-ин. Они собираются закончить чемпионат с разницей «-18» по победам и поражениям. Какой же это ужас для Короля», — сказал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
16:58
-
15:55
-
15:20
-
14:47
-
13:40
-
12:32
-
11:21
-
10:17
-
09:37
-
08:13
-
05:29
-
05:15
-
00:59
- 1 апреля 2022
-
23:47
-
22:16
-
21:47
-
21:02
-
19:45
-
18:40
-
18:02
-
16:34
-
16:00
-
15:25
-
14:50
-
13:57
-
13:13
-
12:54
-
11:57
-
11:12
-
10:39
-
09:47
-
08:54
-
08:37
-
06:03
-
05:40
Партнерский контент