Бен Симмонс намерен оспорить у «Филадельфии» штрафы на сумму почти в $ 20 млн

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс подал жалобу на «Филадельфию Сиксерс» с целью добиться возврата почти $ 20 млн, которые были удержаны клубом с его зарплаты. Об этом в своём «твиттере», ссылаясь на источники, рассказал известный инсайдер Адриан Войнаровски.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что австралийский баскетболист получал штрафы от «Филадельфии» после каждого матча за то, что не предоставлял клубу доказательства проблем психологического характера, которые якобы мешали ему выходить на спортивную площадку.



Ранее инсайдер Шэмс Чарания рассказал, может ли Симмонс выйти на площадку в нынешнем сезоне НБА.

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