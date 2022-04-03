Кевин Дюрант побил личный рекорд, державшийся 8 лет

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант установил личный рекорд результативности в одном матче, информирует ESPN US. Это случилось после встречи регулярного чемпионата НБА, в ходе которого «Нетс» на выезде играли с «Атлантой Хоукс». Дюрант в этом матче набрал 55 очков.



Ранее лучшей результативностью Кевина были 54 набранных очка. Их он набрал, выступая за клуб «Оклахома-Сити Тандер» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который был сыгран ещё 17 января 2014 года.



Напомним, «Бруклин» уступил «Атланте» со счётом 115:122. Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 передач.



В следующем туре «Атланта» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Бруклин» сыграет с «Хьюстон Рокетс».



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме 55 очков Дюранта не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Атлантой»