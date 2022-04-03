Кевин Дюрант побил личный рекорд, державшийся 8 лет

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант установил личный рекорд результативности в одном матче, информирует ESPN US. Это случилось после встречи регулярного чемпионата НБА, в ходе которого «Нетс» на выезде играли с «Атлантой Хоукс». Дюрант в этом матче набрал 55 очков.
Ранее лучшей результативностью Кевина были 54 набранных очка. Их он набрал, выступая за клуб «Оклахома-Сити Тандер» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который был сыгран ещё 17 января 2014 года.
Напомним, «Бруклин» уступил «Атланте» со счётом 115:122. Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 передач.
В следующем туре «Атланта» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Бруклин» сыграет с «Хьюстон Рокетс».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 3 апреля 2022
-
09:30
-
07:00
-
05:21
-
00:59
- 2 апреля 2022
-
23:45
-
22:52
-
21:59
-
20:56
-
19:56
-
19:03
-
17:54
-
16:58
-
15:55
-
15:20
-
14:47
-
13:40
-
12:32
-
11:21
-
10:17
-
09:37
-
08:13
-
05:29
-
05:15
-
00:59
- 1 апреля 2022
-
23:47
-
22:16
-
21:47
-
21:02
-
19:45
-
18:40
-
18:02
-
16:34
-
16:00
-
15:25
-
14:50