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Ламело Болл установил рекорд НБА

Ламело Болл установил рекорд НБА
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл реализовал 200 трёхочковых бросков в течение нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, став таким образом самым молодым игроком (20 лет, 223 дня) в истории лиги по этому показателю. Об этом сообщается на странице Charlotte Hornets PR в «Твиттере».

Напомним, что Болл стал также самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 12 передач) в матче НБА.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Болл принял участие в 71 матчах, в которых в среднем набирал 19,9 очка, отдавал 7,5 передачь и совершал 6,6 подбора.

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