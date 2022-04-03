Кевин Дюрант объяснил причину поражения «Бруклина» в матче с «Атлантой»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой Хоукс» (112:115).

«Мы слишком рано превышаем лимит по фолом, в результате чего даём соперникам бонус уже в начале каждой четверти. И всё это не из-за судей, а из-за того, что мы недисциплинированы и действуем слишком агрессивно. Они сделали лишь на два подбора и на одну передачу больше, чем мы. Ключевую роль сыграли именно фолы. Да, я рад, что бросок лично у меня шёл, но нельзя забывать о мелочах», — приводит слова Дюранта ESPN US.



Дюрант в матче с «Атлантой» набрал 55 очков, побив личный рекорд по результативности, державшийся восемь лет.