Кевин Дюрант объяснил причину поражения «Бруклина» в матче с «Атлантой»
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой Хоукс» (112:115).
«Мы слишком рано превышаем лимит по фолом, в результате чего даём соперникам бонус уже в начале каждой четверти. И всё это не из-за судей, а из-за того, что мы недисциплинированы и действуем слишком агрессивно. Они сделали лишь на два подбора и на одну передачу больше, чем мы. Ключевую роль сыграли именно фолы. Да, я рад, что бросок лично у меня шёл, но нельзя забывать о мелочах», — приводит слова Дюранта ESPN US.
Дюрант в матче с «Атлантой» набрал 55 очков, побив личный рекорд по результативности, державшийся восемь лет.
Новость по темеКевин Дюрант побил личный рекорд, державшийся 8 лет
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