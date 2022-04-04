Фанаты «Црвены Звезды» потребовали ухода игрока, который осудил спецоперацию на Украине

Стало известно, что фанатское движение «Црвены Звезды» под названием «Делие Север» осудило слова игрока сербской команды Аарона Уайта, который выступил против спецоперации на Украине.

«Жертвовать другими, чтобы спасти себя, — это позор. Мы надеемся, что чемоданы уже упакованы», — говорится в заявлении фанатского движения в социальных сетях.

Напомним, до начала игры с «Жальгирисом» баскетболисты сербской команды отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War». После этого во время матча болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».