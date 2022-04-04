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Фанаты «Црвены Звезды» потребовали ухода игрока, который осудил спецоперацию на Украине

Фанаты «Црвены Звезды» потребовали ухода игрока, который осудил спецоперацию на Украине
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Стало известно, что фанатское движение «Црвены Звезды» под названием «Делие Север» осудило слова игрока сербской команды Аарона Уайта, который выступил против спецоперации на Украине.

«Жертвовать другими, чтобы спасти себя, — это позор. Мы надеемся, что чемоданы уже упакованы», — говорится в заявлении фанатского движения в социальных сетях.

Напомним, до начала игры с «Жальгирисом» баскетболисты сербской команды отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War». После этого во время матча болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги.

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