Джон Браун официально покинул УНИКС

Форвард УНИКСа Джон Браун договорился с клубом о расторжении контракта. Нынешнее соглашение действовало до конца сезона 2022/2023.

Как сообщает Basket News, американский форвард достиг договорённости о переходе в австралийский «Перт», но NBL отказалась регистрировать трансфер в связи с тем, что Браун не получил открепительное письмо до дедлайна 26 марта.



Американский форвард в итоге получил статус свободного агента. В 2020-м Браун перешёл в УНИКС из итальянского клуба «Нью Баскет Бриндизи». В дебютном сезоне Евролиги он набирал 10,3 очка, 4,8 подбора, 1,2 передачи и 2,8 перехвата в среднем за игру.



Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что клуб намерен обратиться в суд и обязать Брауна и других легионеров, покинувших казанский клуб, вернуть деньги, полученные за этот сезон.

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