Владимир Гомельский рассказал о пользе от дисквалификации российских клубов из Евролиги

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями относительно отстранения и аннулирования результатов ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа в Евролиге. По мнению Гомельского, теперь стало проще замечать нюансы.

«Я люблю баскетбол сам по себе. Мне необязательно болеть за какой-нибудь клуб. Мне всегда интересна работа тренеров, мастерство или его отсутствие игроков и т. д. Участие наших клубов прибавляет эмоций. А всё остальное остаётся. Отсутствие эмоций даже позволяет лучше разглядеть нюансы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

На момент приостановки участия «Зенит» занимал пятую позицию в турнирной таблице Евролиги — в 23 встречах клуб из Санкт-Петербурга одержал 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля. Московский ЦСКА шёл шестым с 14 победами и 10 поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимал восьмую позицию в турнирной таблице, имея на счету 13 побед и 12 поражений

Ранее Гомельский высказался о новичке ЦСКА, шведском форварде Юнасе Йеребко.

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