«Лос-Анджелес» может расстаться с Фрэнком Вогелем по окончании сезона

«Лос-Анджелес Лейкерс» с высокой долей вероятности расстанется с главным тренером Фрэнком Вогелем после окончания нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает Bleacher Report, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.



По сведениям издания, основными кандидатами на замену специалисту являются Док Риверс, возглавляющий «Филадельфию Сиксерс», и Куин Снайдер, занимающий пост наставника «Юты Джаз».



После 78 матчей регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 31 победу и 47 поражений. Возглавляет таблицу «Чикаго Буллз» (26-11). В Западной конференции первое место занимает «Финикс Санз» с 62 победами в 78 встречах.



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