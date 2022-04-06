Дэвис — о потере шансов на плей-офф: цель «Лейкерс» была в том, чтобы выиграть чемпионат

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отреагировал на невыход команды в плей-офф НБА нынешнего сезона. «Лейкерс» лишились шансов на это после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Финикс Санз» (110:121).
«Наша цель состояла в том, чтобы выиграть чемпионат. Я чувствую, что у нас были игроки, за счёт которых это сделать было возможно, но помешали травмы. Я чувствую, что именно они сыграли решающую роль. Думаю, все хотели бы увидеть команду в полном составе, без травм. И я убеждён, что мы в таком случае могли бы сделать что-то особенное», — приводятся слова Дэвиса на странице обозревателя Харрисона Фейгена в «Твиттере».
Ранее непопадание «Лос-Анджелеса» в плей-офф прокомментировал чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс.
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