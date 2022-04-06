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Скип Бэйлесс: как же Леброн мог допустить такое?

Скип Бэйлесс: как же Леброн мог допустить такое?
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс выступил с критикой в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после невыхода калифорнийской команды в плей-офф лиги нынешнего сезона.

«Как же Леброн мог допустить такое с Лос-Анджелес Лейкерс?» — написал Бэйлесс на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет уже четвёртым в карьере.

Ранее о ситуации мнением поделился 37-летний форвард «Лос-Анджелеса» Кармело Энтони.

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