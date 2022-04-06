В «Нижнем Новгороде» отреагировали на победу, позволившую команде выйти в плей-офф

И.о. главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергей Козин высказался по поводу победы команды в матче с «Цмоки-Минск» (95:53), которая позволила нижегородцам выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Для нас это вторая победа в этом году. Не так давно «Цмоки-Минск» провели с «Астаной» два равных победных матча, поэтому сегодня мы были настроены на очень хорошую игру. В первой половине мы атаковали с очень хорошим процентом, у нас получилось настроиться с первой четверти и сделать задел на оставшуюся часть игры. Но мы недовольны качеством. Да, мы выиграли – но качество оставляет желать лучшего. Мы максимально нацелены на плей-офф, у нас есть теоретические шансы на 6-е место, и мы сделаем всё возможное, чтобы подняться как можно выше», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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