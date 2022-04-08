Центровой «Денвера» Никола Йокич установил историческое достижение в НБА

«Денвер Наггетс» на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча «Денвера» и «Мемфиса» завершилась победой хозяев со счётом 122:109.

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 35 очков, сделал 16 подборов и 6 передач в этом матче.



Таким образом, 27-летний Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В текущей «регулярке» у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи.

Йокич выступает за «Денвер Наггетс» с 2015 года.

Напомним, что благодаря сегодняшней победе «Денвер» забронировала себе место в плей-офф. «Наггетс» занимают 6-е место в Западной конференции.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».