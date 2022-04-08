Энтони Дэвис отреагировал на возможный уход из «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о возможности своего обмена в межсезонье.



«Я не могу контролировать эти вещи. Такие дела решаются наверху. Я имею в виду, что моя работа — выходить и играть в баскетбол. Конечно, мне нравится в Лос-Анджелесе. Сейчас я не знаю всей ситуации», — приводит слова Дэвиса ESPN US.



Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.

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