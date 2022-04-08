Эксперт: разговор о Леброне как о величайшем игроке всех времён официально окончен

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит заявил, что после невыхода «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА нынешнего сезона разговоры о Леброне Джеймсе как о величайшем игроке следует прекратить.
«Это худший сезон в карьере Леброна Джеймса, и я не говорю о его показателях, или о том, что он сделал как игрок. Я говорю о том, что разговор о нём как о величайшем игроке всех времён официально окончен. Первым в этом списке для меня всегда был Майкл Джордан, а Леброн — вторым. Но если когда-либо и были какие-то сомнения, то теперь ясно, что Леброна Джеймса нельзя считать самым великим. На этом разговор окончен», — сказал Эй Смит в эфире шоу First Take.
«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.
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