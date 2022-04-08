Представлена новая информация по Зайону Уильямсону, ещё не игравшему в этом сезоне
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Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грин сообщил, что звёздный форвард Зайон Уильямсон приступил к полноценным тренировкам на площадке.
«Здорово наконец-то видеть его на паркете. Думаю, он чувствует себя более уверенно от осознания того, что наконец играет в баскетбол. Это то, чем он хочет заниматься и что он так любит. Сейчас мы все хотим, чтобы Зайон в полной мере восстановился», — приводит слова Грина ESPN US.
Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».
Ранее слухи относительно того, что Уильямсона не устраивает нынешняя команда, прокомментировал его отчим.
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