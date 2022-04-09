Стало известно, где может продолжить карьеру экс-форвард УНИКСа Джон Браун

Форвард Джон Браун, недавно покинувший казанский УНИКС, может продолжить карьеру в Италии. Об этом информирует издание Basket News, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Сообщается, что предметный интерес к американскому форварду проявляет клуб «Брешия», который уже сделал Джону предложение и теперь ждёт окончательного ответа от игрока.
Ранее заинтересованность в подписании контракта с Брауном выражала другая итальянская команда — «Тревизо». Однако игрок предпочёл рассмотреть другие варианты, так как клуб борется за выживание в чемпионате.
Браун перешёл в УНИКС из итальянского клуба «Нью Баскет Бриндизи» в 2020 году. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги он провёл за казанцев 10 матчей, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 1,9 передачи.
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