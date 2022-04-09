Леброну Джеймсу покорилось уникальное достижение в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым молодым и одновременно самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набирать в среднем 30 очков за матч в течение сезона. Об этом сообщается на странице StatMuse в «Твиттере».

В сезоне-2005/2006 Джеймс, которому тогда был 21 год, набирал в среднем 31,4 очка. В нынешнем сезоне 37-летний Леброн набирал 30,3 очка.

Напомним, Джеймс также является самым возрастным игроком в истории НБА, который набирал по 25 очков в 10 матчах подряд. По этому показателю он обошёл Майкла Джордана, которому это достижение покорялось в 34 года.



Ранее стало известно, что Леброн из-за растяжения связок голеностопного сустава больше не сыграет в этом сезоне НБА. Позже Джеймс дал комментарий на этот счёт.

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