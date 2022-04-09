«Совершенно недопустимо». Шакил О’Нил раскритиковал Джеймса Хардена
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил выступил с критикой в адрес звёздного защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена за его игру в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Торонто Рэпторс» (114:119). Харден в этой встрече набрал 13 очков, совершил 4 подбора и отдал 15 передач.
«Не знаю, есть ли у него переключатель, но вот что я точно знаю — этому парню нужно играть на уровне суперзвезды. И мы прекрасно знаем, что он на это способен. 15 передач — это круто, но 3 из 12 с игры — совершенно недопустимо. Мне нужно, чтобы он набирал по шесть очков в четверть. На самом деле это несложно. Всего лишь две трёшки», — сказал Шакил в эфире NBA on TNT.
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