Зуев рассказал об изменении в России отношения к баскетболу 3х3 после серебра ОИ в Токио

Российский баскетболист Александр Зуев поделился мыслями насчёт того, как изменилось в России отношение к баскетболу 3х3 после завоёванного серебра на Олимпиаде в Токио.



«Конечно, мы заслужили уважение. Этот вид спорта стали воспринимать всерьёз. Появилось намного больше серьёзных команд, люди стали смотреть, намного больше зрителей стали приходить на тот же чемпионат России. Трансляцию намного больше людей смотрят. Люди пишут, что-то узнают у меня часто. С каждым годом всё сильнее и сильнее развивается этот вид спорта. Когда я приходил в 2017-м, ещё об этом виде спорта не так много людей знало, не на слуху он был. Сейчас уже большая часть тех, кто смотрит баскетбол пять на пять, знают о три на три», — сказав Зуев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

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