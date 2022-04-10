Завоевал историческое серебро и открыл барбершоп. Жизнь Александра Зуева после Олимпиады

Александр Зуев выиграл в Токио серебряную медаль в баскетболе 3x3, хотя ещё несколько лет назад играл в классическом баскетболе, строя профессиональную карьеру в «Химках». Он сделал выбор в пользу нового олимпийского вида спорта и не прогадал, но его медаль Игр до сих пор вспоминается с одновременной грустью и невозможной радостью. В мужскую сборную после трёх подряд поражений никто не верил, но она чудом вышла в полуфинал, где грохнули (по-другому не скажешь) тех, кому уже заранее повесили на шею золотые медали. А потом обидно не дожали латышей в финале, упустив победу на последних секундах.

— Александр, как вы живёте сейчас? Расскажите о своём распорядке.

— Сейчас моя клубная команда — «Гагарин» — готовится к решающим играм чемпионата России: 14-15 апреля в Перми — заключительный этап регулярного сезона, с 29 апреля по 3 мая — финальный этап в Челябинске. Пока делаем упор на физику, чтобы подойти в оптимальной форме к главным играм сезона. Поэтому всё как на сборах, но живу дома. Встаю, завтракаю, еду на тренировку. Тренировка с 10 до 12 у нас. Потом возвращаюсь домой где-то в час, отдыхаю часа три, в четыре часа выезжаю снова на тренировку. Вечерняя тренировка с пяти до семи. Вечером приезжаю часов в восемь. Там процедуры, ужинаю, и, в принципе, всё. В 11 часов спать.



— Вполне себе профессиональный график. Несколько лет назад в баскетболе 3x3 такого не было. Удалось ли новому виду баскетбола уйти в сторону профессионального уровня?

— Сейчас много очень хороших команд. Все уделяют подготовке намного больше времени, чем раньше. Ещё не так давно многие собирались для себя поиграть. В неделю у людей было где-то по четыре тренировки. Сейчас почти все тренируются каждый день. У меня, как у всех, есть свои дела личные. Понятное дело, что я тоже отъезжаю, что-то делаю. Но когда у нас начинается серьёзная подготовка, по две тренировки в день, я стараюсь обо всём забыть и уделять время только тренировочному процессу и восстановлению.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Когда вы приняли решение закончить с пять на пять? Расскажите, как это было.

— Это было довольно трудное решение. Когда я закончил, ещё не было до конца понятно, как будет развиваться новый вид баскетбол 3x3. У меня был последний год в Суперлиге, я играл за «Химки-Подмосковье». Получается, я совмещал и три на три, и пять на пять. Во время сезона играл пять на пять, и на какие-то туры чемпионата России меня выдёргивали, и я ездил туда играть.



Совмещать получалось не очень хорошо, потому что всё-таки с парнями из три на три я не тренировался. Один-два дня, может, перед туром каким-то. И получалось так, что, когда я уезжал играть три на три, я пропускал предыгровые тренировки пять на пять. Уезжал на три дня, приезжал за два дня до матча Суперлиги, а меня уже не ставили играть. Потому что я пропускал, там разбор команды был, подготовка…



Получалось, что я вроде и не там, и не там. Везде по чуть-чуть. И в конце сезона мы отыграли хорошо лето, выиграли чемпионат мира U23, тогда я для себя уже принял решение, что буду заниматься тем, что мне больше нравится, что я больше люблю.

— С точки зрения финансов тоже было непонятно? Как изменились условия, можно ли прожить, профессионально занимаясь три на три?

— Конечно, можно прожить. Хорошо, что «Химки» пошли нам навстречу и создали подразделение три на три. Нас спонсируют, помогают нам во всем, зал предоставляют. Огромное им спасибо за это. Если профессионально занимаешься, сейчас уже во многих командах есть зарплата хорошая. Ну и в целом игрок может прожить на эти деньги.



— Изменилось ли что-то после Олимпиады? Заслужили уважение?

— Конечно, мы заслужили уважение. Этот вид спорта стали воспринимать всерьёз. Появилось намного больше серьёзных команд, люди стали смотреть, намного больше зрителей стали приходить на тот же чемпионат России. Трансляцию намного больше людей смотрят. Люди пишут, что-то узнают у меня часто. С каждым годом всё сильнее и сильнее развивается этот вид спорта. Когда я приходил в 2017-м, ещё об этом виде спорта не так много людей знало, не на слуху он был. Сейчас уже большая часть тех, кто смотрит баскетбол пять на пять, знают о три на три.



— Как изменилась ваша личная жизнь после Олимпиады? Как было и как стало?

— Я бы не сказал, что что-то сильно поменялось. Мы так же постоянно тренируемся, готовимся к турнирам. После Олимпиады была небольшая передышка — не больше пары недель. Потом мы снова собрались, начали готовиться к клубному сезону, к международным играм.



За «Гагарин» мы сыграли несколько «Мастерсов» (аналог футбольной Лиги чемпионов в баскетболе 3х3. — Примечание), отобрались в финал Мирового тура, заняли там второе место. Хорошо отыграли. Так же всё — продолжаем тренироваться. Очень хорошо, что мы заняли призовое место на Олимпиаде, но мы сейчас стараемся это как-то отодвинуть, немного забыть и готовиться к следующим турнирам, чтобы прогрессировать и становиться лучше и лучше.



— Было время осмыслить, какие вершины вы покорили? Есть понимание, куда удалось запрыгнуть?

— Есть понимание, что мы проделали очень хорошую работу. Но я думаю, что мы могли лучше. Мы как-то до Нового года жили этой Олимпиадой. Вот, второе место, молодцы…



Сейчас мы хотим это отодвинуть на второй план и готовиться к следующим турнирам, потому что следующая Олимпиада не за горами. И мы хотим занять первое место, чтобы ещё лучший результат был. А чтобы это сделать, нужно как можно больше тренироваться, готовиться, прогрессировать всем вместе.

— Второе место – это всегда поражение в финале. Но путь был очень непростой. Как вы готовились?

— Начинали ещё до того, как Игры перенесли с 2020 года на 2021-й. Миллион сборов, миллион кандидатов, миллион просмотров. Всех, кто через три на три прошли в сборную, просматривали. Конкуренция была ну очень большая.



В конце января 2021 года началась подготовка непосредственно к Олимпиаде. Мы ездили в Сербию на сборы, играли товарищеские турниры, помимо этого, мы ездили и во Францию, и в Нидерланды. Потом были очень классные сборы в Анапе. Условия были шикарные. Там был двухнедельный сбор, набирали кондиции и тренировались под южным солнцем, чтобы в Токио было не так тяжело играть на жаре. В Литве сбор был. И прямо перед самой Олимпиадой мы поехали в во Владивосток. Там был десятидневный сбор перед вылетом на Игры. 10 человек нас было, тогда мы ещё не знали, кто полетит в Токио. До последнего все боролись, доказывали своё место в составе. Конкуренция была очень большая.

Фото: РИА Новости

— Ощущали на себе конкуренцию? Три на три довольно жёсткий вид спорта, а в олимпийской команде было всего четыре места.

— Каждый игрок в каждом упражнении: неважно, игровом, бросковом или беговом — хотел выложиться по максимуму. Показать, что он быстрее, выше, сильнее, что он лучше бросает, лучше играет. Все хотели попасть на Олимпиаду через здоровую конкуренцию, без грубости и злого умысла. Хорошие парни подобрались на сборе, все друг друга уважали, старались не нанести травму, а главное — все общались, дружили, поддерживали хорошую атмосферу. Это была именно команда, и предолимпийские сборы прошли отлично.



— На Олимпиаде нужно было постоянно сдавать тесты на коронавирус. Была ли боязнь сдать положительный тест?

— Особо по этому поводу не переживал. Везде старался ходить в маске, мы старались ни с кем особо не контактировать. Поэтому у меня лично боязни не было. Мы держались своей командой, старались меньше со всеми общаться. Тесты брались каждый день. В восемь утра к нам заходил доктор, давал пробирки. Там не как обычно берут, в нос и в рот. Нужно было своей слюной наполнить баночку. И после этого доктор забирал у всех баночки и относил в медпункт. И результаты уже были готовы к часу дня. Хорошо, что у нас всё хорошо закончилось и никто не заболел.

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— Начало турнира получилось не лучшим. Как не запаниковали? Что было внутри?

— Мы начали с победы над Китаем, потом были три поражения подряд — от Нидерландов, Бельгии и Польши. В каждом из этих матчей были хорошие шансы, но когда тебе не везёт — важно продолжать работать и поддерживать друг друга. Конечно, все переживали, но каждый раз говорили друг другу: «Ничего страшного, сейчас всё получится, всё пойдёт». Не было никаких упаднических настроений. Ну и, конечно, родственники наши и друзья писали, поддержка была колоссальная. Мы просто продолжали гнуть свою линию — и всё получилось.



— Сколько раз до полуфинала вы выиграли у Сербии этой командой?

— Ни разу. Какие-то неофициальные турниры, товарищеские игры мы выигрывали у них, но на официальных больших турнирах не побеждали ни разу. Но я бы не сказал, что в тот момент мы об этом думали. У нас был чёткий план – просто выходить, делать свою работу, биться до последнего, как бы матч ни складывался. Выигрываем мы 20:5, проигрываем 5:20, нам нужно набирать очки, биться, бороться до последнего.



— Как объясняете собственную игру в полуфинале, когда вы один набрали больше очков, чем вся команда соперника? Что в голове было?

— Ничего такого, просто поймал кураж. Плюс парни меня вывели на пару открытых бросков. Пошла игра, у всех полетело. Я бы сказал, что сербы чуть нас недооценили, потому что в группе мы им проиграли 10:21. Они вышли немного расслабленные, а мы сразу же поймали кураж, повели в счёте. Они пытались как-то собраться, но уже у них не вышло. Мы поймали кураж, хорошо отыграли в защите, они нам 10 очков всего забили. Плюс попали все свои броски. И вот такой результат получился.



— Лидеру сербов Душану Булуту разрушили мечту. Человек провёл такую карьеру в 3x3, стал звездой этого вида спорта и пытался закончить карьеру с золотой медалью, а вы её отобрали.

— Да Душан вообще всю Олимпиаду провёл отлично, больше всех забивал. Я смотрел много игр, он был великолепен. Но так бывает в спорте: один побеждает, другой проигрывает.



— Часто вспоминаете финальный матч? Можно ли назвать его обидным?

— Сейчас понимаю, что где-то надо было сыграть чуть грамотнее, чуть умнее, где-то сделать паузу. Но в моменте игры все решения кажутся правильными — ошибки лучше видны на расстоянии. Когда пересматриваешь запись — всегда легче их замечать. В то же время не сказал бы, что в концовке мы сделали что-то неправильно — немного не хватило везения. Хорошо провели финал, здорово боролись, но после счёта 18:18 латвийцы нас дожали. Забили два мяча в ключевой момент и победили.



— Что было после Олимпиады с точки зрения внимания?

— Много людей писали, поздравляли, говорили, что мы красавчики, и дальше лучше. Много писали, чтобы взять интервью. И в телевизор звали, и вообще классно было. Как раз когда у нас отдых был две недели, много всего было. Потом уже всё немного подутихло, и мы начали снова тренироваться.

Фото: РИА Новости

— Как ещё изменилась ваша жизнь после Токио?

— Мы с женой решили открыть бизнес — барбершоп в Путилково.



— Вы теперь ещё и бизнесмен?

— Не назвал бы себя бизнесменом, я, скорее, помощник. В основном у меня жена всё делает сама, справляется, умница.

— Что сложнее — заниматься бизнесом или добиваться успехов в 3x3?

— Каждому своё. Что там трудно, что здесь. В три на три я довольно-таки давно, там полегче. Здесь каждый раз что-то новое, что-то узнаёшь. Так что для меня в бизнесе сейчас намного тяжелее, чем в три на три.



— Что нового для себя узнали про бизнес?

— Начиная от бухгалтерии, сколько нужно всего, чтобы на патент подать или налоги платить, и до сервиса. Что администратор должен делать, как разговаривать, как принимать звонки. Всё, в принципе, для меня новое.



— Вы из Пермского края. Насколько быстро после Олимпиады успели доехать до родных мест?

— Сейчас родные у меня в основном в Москве, так что в Пермь езжу только на соревнования. Был на Кубке России 3x3 осенью. В Перми у меня сестра с мужем — вот с ними и увиделись.



— Вы там герой – открытки с вами выпускают, марки. Неужели не позвали?

— Да нет, вроде не звали. И открытки, к сожалению, не получил, не увидел.



— Да ладно? Я читал, что обещали отправить.

— Может, вот сейчас на этап чемпионата России поеду, передадут как раз открытку.



— Правда, что на Олимпиаде был фокус на результате и на звёзд по сторонам особо не смотрели? Или было всё-таки желание с кем-то сфотографироваться, подойти?

— Не знаю, как у всех, но у меня такого не было. Да и у нашей команды не было такого. Мы не подходили ни с кем фотографироваться. У нас был чёткий план, зачем мы туда едем. Мы ехали за результатом, чтобы отстоять свою страну. Не было такого, чтобы кто-то бегал и с кем-то фоткался.

— Когда там Лука Дончич и сборная США по баскетболу, неужели не хочется на память зафиксировать момент?

— Я никого из них, к счастью или к сожалению, не видел. Ни Дончича, ни американцев. Какого-то баскетболиста видел, уже не помню. Какой-то тоже знаменитый. Но мы ни к кому не подходили. На другие виды спорта нам нельзя было съездить посмотреть. Допустим, в выходной съездить на пляжный волейбол поболеть за наших было нельзя. Поэтому другие виды спорта мы смотрели на планшетах и телефонах.



— Забавно – сидеть в Олимпийской деревне и смотреть по интернету.

— Ага, ещё и трансляцию тяжело было найти. Нужно было VPN подключать постоянно, без этого наши каналы было не посмотреть. У нас была многоэтажка, везде жили российские спортсмены. Телевизор был на первом этаже – был небольшой холл, два диванчика. И все спортсмены собирались там, смотрели разные виды спорта. И на любой паузе они говорили: «Переключи на другой канал, давай посмотрим, как наши в другом виде спорта выступают». Вот так постоянно каналы переключали. Все смотрели, поддерживали на первом этаже. Было весело.



— Смотрели с японскими комментариями?

— Да, наверное. Я уже так не вспомню. Но вроде местное ТВ было.



— И всё-таки, не было желания вернуться в классический баскетбол? Сейчас уезжают легионеры и много мест освободилось, спрос велик.

— Не было мысли возвращаться. Мне баскетбол 5x5 тоже нравится, но 3x3 импонирует намного больше. Скоро, надеюсь, это всё закончится, спорт будет вне политики, нам разрешат играть и у нас будет много международных турниров. Чемпионат мира будет в июне в Бельгии. Будем ли там мы — пока неизвестно.



— Может ли три на три конкурировать с пять на пять с точки зрения финансов?

— Смотря с каким чемпионатом мы сравниваем. Думаю, сейчас три на три может конкурировать с Суперлигой-2. Не знаю, какие зарплаты в Суперлиге-1, но с ней вряд ли 3x3 сравнится. Не говоря уже о лиге ВТБ. Но в России баскетбол 3x3 точно на подъёме. Чемпионат страны проходит на высоком уровне, арены вообще отличные. Последний этап был в Самаре, там всё было супер: и площадка, и трибуны, и поддержка зрителей.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

— Арены — это же фишка 3x3. Даже в России каждый этап пытаются сделать в необычном месте.

— Предпоследний этап у нас был в Екатеринбурге. Там площадку второй год подряд устраивают в торговом центре, рядом с фудкортом. Люди приходили за покупками, а останавливались на баскетбольной площадке, интересовались играми. Это, наверное, главный плюс и кайф баскетбола 3x3: площадку можно сделать в любом месте. Там играет классная музыка и люди тебя поддерживают. И вид спорта более зрелищный. Не такие долгие матчи, всё быстро меняется, всем интересно.



— Более зрелищный, но более жёсткий, мне кажется. Или неправ?

— Конечно, более жёсткий, но сейчас правила стали другие. Когда мы только начинали, там много чего позволялось. Сейчас, я так понимаю, хотят увеличивать темп игры, чтобы было меньше остановок, чтобы динамичнее вид спорта был.



— Благодать для тех, кто любит симулировать?

— Да, сейчас начали появляться игроки, которые любят показывать фолы. Не как раньше, когда все шли в мясо, прыгали — и никто не спорил, фол или не фол. Но и с этим ФИБА успешно борется.



— Вы очень спокойный игрок. Какой ваш самый любимый матч в плане эмоций? А может, есть такой, за который стыдно?

— Так тяжело вспомнить. Много игр, за которые стыдно. А любимые… наверное, какие-то финалы, напряжённые концовки, где мы вырываем победу. Какой-то один тяжело вспомнить.



— Я про такие, где вы, может, ругались с судьёй, дрались с соперником… Такие матчи были в карьере?

— Да, были. U23 мы играли. Это был первый год. Тогда я пришёл из 5x5. Можно сказать, не выдерживал этот контакт. Мы играли с Венгрией. И там было три атаки подряд, когда меня просто сносили. Я упал, и мне парень со всей силы специально топнул по руке. И тогда я ругался с судьёй. Не очень красиво выражался в его сторону, и это ещё записали на камеру. Потом мне показывали, а парни из команды смеялись надо мной.



— На каком языке судье от вас доставалось?

— На русском. Он, слава богу, меня не понял, поэтому мне ничего не выписал. Но когда мне показывали видео, я думал: «Да я так себя не веду никогда. Не может быть, чтобы это я был». Было стыдно после этого матча.



— Как вы видите себя дальше в три на три? Какая мотивация, что вами двигает?

— С мотивацией проблем нет. Вот, например, серебро Олимпиады — это очень круто, теперь надо постараться выиграть золото. Финал Мирового тура — тоже серьёзное достижение, только на клубном уровне. «Гагарин» дошёл до второго места, был в шаге от титула сильнейшего клуба мира. Следующая ступень — стать №1 в мире.

Множество турниров есть, которые хочу выиграть: чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиада, Мировой тур. Да и просто хочется побеждать всегда. В каждом турнире, в каждом матче. Проигрывать не люблю настолько, что могу даже перестать с кем-то разговаривать. Тут важен, скорее, не факт победы, а процесс её достижения, сама игра. Поэтому каждый матч ценен.



— До какого возраста можно играть в три на три?

— У каждого игрока свой потолок: как он сможет сохраниться, как он за собой следит, были ли у него травмы, хочет ли он, нравится ли ему. Есть команда в Словении, там самому молодому игроку 34. Кому 42 года, кому 40, 39. При этом они выступают на топ-уровне, в прошлом году выиграли два «Мастерса». Шикарно смотрятся как команда не за счёт физики — хотя и физика у них хорошая, — а за счёт взаимопонимания.