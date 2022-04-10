Сергей Иванов высказался о возможном появлении в Единой лиге ВТБ команд из Китая

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился мыслями о появлении в турнире новый клубов из других стран, в частности из Китая.
«Не думаю, что в ближайшее время в нашей лиге появятся китайские клубы. Но что касается будущего Единой лиги ВТБ, для меня важно не количество, а качество. Не хочу, чтобы матчи турнира заканчивались, как у женщин в высшей лиге, с разрывом в 70-80 очков. Я категорически против этого. Лига ВТБ остаётся международной. Почему мы должны исключать белорусов, казахстанцев? Может быть, и кто-то ещё захочет — появление команд из других стран возможно», — приводит слова Иванова ТАСС.
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Ранее идею создания российскими клубами аналога Евролиги известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский.
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