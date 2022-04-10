Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Астаной»
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями о предстоящем матче своей команды с «Астаной» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
«Мы хорошо потренировались, игроки работали на совесть. Даже при том, что между матчами прошло 12 дней, мы смогли составить хорошее расписание с жёсткими и очень конкурентными тренировками. Готовы к матчу, собираемся сражаться. Хотим также увидеть, как смотрятся новички, особенно Аллерик и Йонас, которые возвращаются в строй. К тому же необходимо поймать хороший ритм, ведь до конца регулярного чемпионата остаётся всего два матча», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
Матч «Астаны» и ЦСКА состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи — в 12:00 мск.
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