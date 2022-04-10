«Потому добились такой разницы». В ЦСКА отреагировали на разгромную победу над «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал уверенную победу, которую одержала его команда в выездном матче с «Астаной» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 96:48 (23:8, 21:19, 31:13, 21:8).

«Поздравляю команду, мы сегодня были лучше на паркете. Отработали некоторые моменты, действовали серьёзно, а потому добились такой очевидной разницы. Продолжаем работать дальше. Нам было приятно сыграть в Алма-Ате при почти полном зале, люди здесь понимают баскетбол и создали хорошую атмосферу», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Напомним, в следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Итудиса сыграют с клубом «Цмоки Минск». Встреча состоится 16 апреля в Москве. Начало запланировано на 14:00 мск.